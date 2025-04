Florent Manaudou - Elsa Bois : La rupture évitée de justesse !

Amadou Diawara

En lice pour les demi-finales de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a eu très chaud ce vendredi soir. En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - le nageur de 34 ans a dû disputer un face-à-face avec Jungeli et Mayane pour récupérer l'ultime place pour la finale de la compétition.

Après avoir raflé deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou est déjà assuré de remporter une nouvelle médaille à Danse avec les Stars. En effet, le nageur de 34 ans s'est qualifié pour la finale à trois de l'émission.

DALS : Manaudou et Bois étaient au face à face

En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - Florent Manaudou va se frotter à Adil Rami et Lénie - qui font respectivement équipe avec Ana Riera et Jordan Mouillerac - en finale de Danse avec les Stars. Mais avant de composter son billet pour cet ultime rendez-vous, le natif de Villeurbanne s'est fait peur.

DALS : Manaudou et Bois sont en finale

Lors du prime de ce vendredi, Florent Manaudou et Elsa Bois se sont classés 4èmes, derrière Jungeli et Inès Vandamme, troisièmes avec 70 points. A la première place, deux couples étaient à égalité avec 77 unités : Adil Rami - Ana Riera et Lénie - Jordan Mouillerac. De leur côté, Mayane et Christophe Licata ont été envoyés directement au face à face après leur première danse (31 points). Alors qu'Adil Rami et Lénie se sont qualifiés directement pour la finale, Florent Manaudou a dû livrer une dernière bataille avec Jungeli et l'actrice d'Un petit truc en plus. Passé tout près d'une rupture avec Elsa Bois dans DALS, le nageur a finalement validé l'ultime ticket pour la finale. Reste à savoir quelle sera la couleur de sa médaille à l'issue du prime de ce vendredi soir.