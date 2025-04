Danse avec les Stars : Florent Manaudou, sa faute avec Elsa Bois !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Florent Manaudou a été sauvé par le vote du public vendredi soir après son face-à-face contre Mayane. Le champion olympique a performé un cha-cha sur du Lady Gaga, mais a vécu un petit incident en plein live de Danse avec les stars avec sa partenaire Elsa Bois qui aurait pu lui coûter cher. Le porté qui a mal tourné. Explications.

Contrairement à Adil Rami et sa partenaire Ana Riera, Florent Manaudou n'a pas survolé les débats lors du dernier prime en date de Danse avec les stars vendredi soir sur TF1. Le champion du monde 2018 a signé un presque parfait en récoltant 39 des 40 points du jury sur un American Smooth avec le titre I'll never love again de Lady Gaga. Rami a aisément été qualifié pour la finale de la 14ème saison de Danse avec les stars, contrairement au nageur olympique.

Un incident en plein porté : «Elle a perdu son bandeau un moment donné»

Florent Manaudou et sa partenaire Elsa Bois ont été contraints d'aller chercher le billet pour leur qualification en finale à l'occasion d'un face-à-face contre Mayane. Un vote du public a sauvé le double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Avant cela, pour Manaudou et Bois, ce fut un cha-cha qui était au programme pour ce prime de demi-finale sur le son You should be dancing des Bee Gees. Une prestation qui ne s'est pas passée comme les deux protagonistes l'avaient imaginé. Et pour cause, le bandeau d'Elsa Bois l'a aveuglé pendant la chorégraphie, un incident qu'a commenté Florent Manaudou à Camille Combal, présentateur de l'émission, avant le verdict des juges. « Elle a perdu son bandeau un moment donné ».

«Elle ne voyait plus»

Une annonce qui a surpris Camille Combal qui rebondissait, d'un air étonné. « On a perdu le bandeau ? ». Un constat affirmé par Florent Manaudou qui en a dit un peu plus sur l'incident. « Elle ne voyait plus, [il était] devant les yeux, comme ça ». Finalement, tout est rentré dans l'ordre avec un total de 33 points. Cependant, l'incident aurait pu changer la donne au terme de ce porté bien qu'Elsa Bois soit restée imperturbable. Plus de peur que de mal pour le couple de danseurs qui goûtera à la finale.