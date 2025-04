Florent Manaudou : Panique à Danse avec les Stars !

Pierrick Levallet

On connaît les finalistes de cette 14e édition de Danse avec les Stars. Au bout du suspens, Florent Manaudou et Elsa Bois ont rejoint Adil Rami et Ana Riera, Lénie et Jordan Mouillerac ce vendredi soir. Fauve Hautot a d’ailleurs avoué avoir été bluffée par la transformation du champion olympique, qui était en panique au début de la saison.

Les finalistes de cette 14e saison de Danse avec les Stars sont connus. Ce vendredi soir, au bout du suspens, Florent Manaudou et Elsa Bois ont rejoint Adil Rami et Ana Riera ainsi que Lénie et Jordan Mouillerac après un ultime vote du public. Fauve Hautot a d’ailleurs constaté l’impressionnante évolution du champion olympique au fil de la saison.

Florent Manaudou «paniqué d’aller sur le parquet» ?

En effet, la chorégraphe avait remarqué à quel point Florent Manaudou était stressé au tout début de l’aventure. « Cette émission a le pouvoir de transformer les gens. Toi, l’évolution que tu as eue en dix semaines, elle est folle. Au début, tu es arrivé en champion olympique un peu paniqué d’aller sur le parquet, et aujourd’hui tu as trouvé ton personnage » a lancé Fauve Hautot sur TF1.

Elsa Bois sait quoi travailler avec Florent Manaudou

Elle a ensuite donné un précieux conseil à Florent Manaudou avant l’ultime prime de cette 14e édition. « Maintenant, il faut vraiment que tu t’appliques sur la position de tes pieds » a-t-elle indiquée. Elsa Bois connaît désormais l’axe de progression sur lequel elle va devoir faire travailler l’athlète de 34 ans avant la finale.