Florent Manaudou - Elsa Bois : Frayeur à Danse avec les Stars, la confession inattendue !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, TF1 va diffuser la finale de l'émission Danse avec les Stars. Toujours en lice dans la compétition, Florent Manaudou et Elsa Bois ont abordé leurs dernières chorégraphies ce lundi. Alors qu'il va danser un jive avec sa partenaire, le nageur de 34 ans a avoué qu'il avait « peur » d'être « ridicule ».

Candidat de cette saison de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a réussi à se hisser jusqu'en finale. En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - le nageur de 34 ans doit défier Lénie et Adil Rami lors du dernier prime. La première faisant équipe avec Jordan Mouillerac, tandis que le second est associé à Ana Riera.

Florent Manaudou a peur de danser le jive

Dans une vidéo publiée par TF1 ce lundi soir, Elsa Bois a annoncé le programme de cette ultime semaine de Danse avec les Stars à Florent Manaudou. Comme l'a avoué le nageur de 34 ans, il redoute le jive qu'il doit danser avec sa partenaire ce vendredi soir lors du prime final de l'émission.

«Je n'ai pas envie de tomber dans le côté ridicule»

« Pour ta deuxième danse, tu vas danser un jive. Tu lâches les chevaux quoi, ça va à 1000 à l'heure. Les dernières forces qu'il te reste dans la bataille, et elles sont sur ce jive. Ça te fait peur ? », a demandé Elsa Bois. « Oui, il me fait peur le jive », a avoué Florent Manaudou. « Le challenge est difficile à relever, ça c'est certain, mais c'est aussi un challenge de finale, donc ça c'est beau », a ajouté la danseuse professionnelle. « Je n'ai pas envie de tomber dans le côté ridicule. Avec la taille de mes jambes, c'est compliqué de ne pas tomber dans le ridicule sur un jive », s'est inquiété le double médaillé de bronze aux JO de Paris 2024. « Alors, en fait, il va falloir que ce soit ultra dynamique et ultra précis, et ça, ça va être mega important », a prévenu Elsa Bois. « Mais c'est dur d'être précis quand t'es grand », a regretté Florent Manaudou. Un avis partagé par la jeune femme de 24 ans : « Ouais, c'est sûr. Si t'arrives à relever le défi, c'est beau quand même pour une finale hein ». Dans la foulée, Florent Manaudou a conclu : « Oui. Et puis moi, je suis content de pouvoir faire toutes les danses. Il me manquera juste le quick-step ».