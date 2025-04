OM - Greenwood : L'oubli qui choque !

Alexis Brunet

Cette saison, Mason Greenwood fait partie des meilleurs joueurs de l’OM et plus globalement des meilleurs joueurs de Ligue 1. Malheureusement, cela ne devrait pas être récompensé. En effet, l’attaquant marseillais n’aurait pas le droit selon toute vraisemblance de faire partie de la Team Of the Season sur le jeu vidéo FC25.

L’été dernier, l’OM avait décidé de tenter un gros pari en faisant venir Mason Greenwood, qui sortait d’un prêt du côté de Getafe et qui était poussé vers la sortie par Manchester United. Finalement, cela s’est révélé payant, puisque le joueur de 23 ans a inscrit 19 buts en 32 matches toutes compétitions confondues avec Marseille, s’imposant donc comme l’un des hommes forts du club phocéen.

Greenwood est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1

Des statistiques plutôt élogieuses, qui font de Mason Greenwood le deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Le joueur de l’OM devance Jonathan David de deux unités avec 18 buts, mais ce n’est pas assez face à la saison tonitruante d’Ousmane Dembélé, qui a lui déjà inscrit 21 pions avec le PSG en championnat.

Greenwood n’est pas dans la TOTS

Toutefois, visiblement, les statistiques de Mason Greenwood ne sont pas assez bonnes pour FC25. En effet, selon les informations du média UTSources, l’attaquant de l’OM ne ferait pas partie de l’équipe de la saison en Ligue 1 (TOTS) et il n’aura donc pas le droit à sa carte boostée.