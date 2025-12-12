Leclerc - Hamilton : Le gros coup annoncé chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant vécu une année 2025 extrêmement compliquée, Charles Leclerc et Lewis Hamilton mettent désormais le cap sur 2026. Le duo de pilotes Ferrari espère clairement pouvoir compter sur une monoplace plus compétente la saison prochaine. En attendant, le Monégasque affirme que du bon travail est déjà effectué en interne.

Ferrari réussira-t-elle à remonter la pente en 2026 ? L’écurie italienne sort d’une saison chaotique, même si chez les dirigeants, on assume clairement le choix d’avoir rapidement pensé à la saison prochaine en matière de développement. Une saison qui s’annonce décisive pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

« Nous partons tous de zéro » Comme il l’a confié à Racer, le Monégasque est plutôt positif et optimiste en ce sens. « Comment je me sens par rapport à l’année prochaine ? C’est très difficile à dire, car nous partons tous de zéro. Ce que chacun va faire l’année prochaine est un grand secret », a ainsi déclaré Charles Leclerc avant de poursuivre.