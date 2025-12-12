Leclerc - Hamilton : Le gros coup annoncé chez Ferrari !

Ayant vécu une année 2025 extrêmement compliquée, Charles Leclerc et Lewis Hamilton mettent désormais le cap sur 2026. Le duo de pilotes Ferrari espère clairement pouvoir compter sur une monoplace plus compétente la saison prochaine. En attendant, le Monégasque affirme que du bon travail est déjà effectué en interne.
Ferrari réussira-t-elle à remonter la pente en 2026 ? L’écurie italienne sort d’une saison chaotique, même si chez les dirigeants, on assume clairement le choix d’avoir rapidement pensé à la saison prochaine en matière de développement. Une saison qui s’annonce décisive pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc.
« Nous partons tous de zéro »
Comme il l’a confié à Racer, le Monégasque est plutôt positif et optimiste en ce sens. « Comment je me sens par rapport à l’année prochaine ? C’est très difficile à dire, car nous partons tous de zéro. Ce que chacun va faire l’année prochaine est un grand secret », a ainsi déclaré Charles Leclerc avant de poursuivre.
« J’ai le sentiment que nous travaillons bien »
« Même avec les pilotes, il est très difficile de parler de ce genre de choses, car nous ne courons jamais vraiment dans les mêmes conditions sur les simulateurs, etc. et nous gardons ces informations pour nous. Il est donc très difficile d’avoir une idée précise de la situation de chacun pour l’année prochaine. Une chose est sûre, c’est que j’ai le sentiment que nous travaillons bien », conclut le numéro 16.