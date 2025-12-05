C’est officiel : Antoine Dupont réagit à la séparation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Toulousain a fait ses adieux samedi dernier à Pita Ahki, qui a disputé contre le Racing 92 son tout dernier match sous les couleurs occitanes et change donc officiellement de club pour retourner en Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont, très ému par cette séparation avec un coéquipier qui évoluait à ses côtés depuis 2018, a réagi à ce départ.

Le Stade Toulousain a dominé le Racing 92 samedi dernier en Top 14 (48-24), et pour l'occasion, Antoine Dupont a retrouvé la compétition huit mois après sa rupture des ligaments croisés du genou droit. Mais cette affiche sonnait également la séparation entre Toulouse et Pita Ahki, qui retourne en Nouvelle-Zélande alors qu'il portait les couleurs du club rouge et noir depuis 2018. Et Dupont n'a pas manqué de lui rendre hommage au micro de Canal + après la rencontre.

Dupont réagit au départ d'Ahki « Les circonstances ont fait que je reprenais aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attention autour de Pita toute la semaine, et à juste titre, même si lui n'était pas trop à l'aise avec ça, le club avait vraiment envie de lui dire au revoir d'une belle manière. On a été solidaires avec lui, parce que c'est un mec qui a marqué le club, le sportif, mais aussi en dehors. On a bien fait les choses avec lui », a indiqué Antoine Dupont sur cette séparation avec Pita Ahki.