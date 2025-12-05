C’est officiel : Antoine Dupont réagit à la séparation !

Le Stade Toulousain a fait ses adieux samedi dernier à Pita Ahki, qui a disputé contre le Racing 92 son tout dernier match sous les couleurs occitanes et change donc officiellement de club pour retourner en Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont, très ému par cette séparation avec un coéquipier qui évoluait à ses côtés depuis 2018, a réagi à ce départ.
Le Stade Toulousain a dominé le Racing 92 samedi dernier en Top 14 (48-24), et pour l'occasion, Antoine Dupont a retrouvé la compétition huit mois après sa rupture des ligaments croisés du genou droit. Mais cette affiche sonnait également la séparation entre Toulouse et Pita Ahki, qui retourne en Nouvelle-Zélande alors qu'il portait les couleurs du club rouge et noir depuis 2018. Et Dupont n'a pas manqué de lui rendre hommage au micro de Canal + après la rencontre.
Dupont réagit au départ d'Ahki
« Les circonstances ont fait que je reprenais aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attention autour de Pita toute la semaine, et à juste titre, même si lui n'était pas trop à l'aise avec ça, le club avait vraiment envie de lui dire au revoir d'une belle manière. On a été solidaires avec lui, parce que c'est un mec qui a marqué le club, le sportif, mais aussi en dehors. On a bien fait les choses avec lui », a indiqué Antoine Dupont sur cette séparation avec Pita Ahki.
« Il y a un mélange de sentiments »
Le demi de mêlée du XV de France a également évoqué ses sensations après son retour à la compétition qui était tant attendu, huit mois après : « Il y a un mélange de sentiments, un peu de tout. Mais honnêtement, dès les premiers entraînements collectifs que j'ai pu faire pleinement, à 100 % de mes capacités, je me suis tout de suite senti bien. Le système n'a pas bougé, les mecs, je les connais par coeur donc les automatismes sont très bien revenus. Il fallait juste que je retrouve mes qualités athlétiques. J'ai encore un peu de boulot, mais les sensations sont bonnes », a lâché Antoine Dupont.