Christophe Urios, le clash qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Ce n’est plus un secret pour personne, Christophe Urios est réputé pour son gros caractère. Le manager de l’ASM Clermont Auvergne n’a pas vraiment sa langue dans sa poche, et ses réactions sont parfois impulsives. Le coach de 59 ans avait notamment eu du mal à digérer un clash avant un match contre Toulon en 2023. Et il avait failli le payer cher avec les Jaune-et-Bleu.

«Ça m'avait vexé» « Tiens, il y a deux ans, avant un match face à Toulon. Un mec de là-bas avait dit que Clermont était un "monument en péril". Ça m'avait vexé. Je me suis dit "je vais m'en servir pour préparer le match !" Ça s'est presque retourné contre moi, parce que Pierre Mignoni lui aussi a su s'en servir. Les mots, c'est à double tranchant » a expliqué Christophe Urios dans un entretien accordé à L’Equipe.