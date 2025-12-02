Signature à l’UBB : Le coup de gueule de Christophe Urios !

Pierrick Levallet

Christophe Urios est réputé pour ne pas vraiment garder sa langue dans sa poche. Au contraire, le manager de l’ASM Clermont Auvergne est plutôt connu pour ses coups de gueule. Le coach de 59 ans a d’ailleurs pesté au sujet des remarques dont il a fait l’objet lors de sa signature à l’UBB en 2019.

En poste à l’ASM Clermont Auvergne depuis 2023, Christophe Urios semble avoir trouvé la solution avec son équipe. Les Jaune-et-Bleu restent sur une série de quatre victoires consécutives. Il faut dire que le manager de 59 ans n’a pas hésité à mettre la pression à ses joueurs plus d’une fois pour qu’ils redressent la barre. Le coach clermontois est réputé pour ses coups de gueule réguliers. Il s’est d’ailleurs permis de régler ses comptes avec ses détracteurs, qui n’avaient pas hésité à le critiquer après sa signature à l’UBB en 2019.

«J'ai ressenti de l'injustice» « Des mots sur moi qui m’irritent ? Quelques-uns... Quand je suis arrivé à Bordeaux, certains me réduisaient à "coach défensif, minimaliste, incapable de créer du jeu". J'ai ressenti de l'injustice » a pesté Christophe Urios dans un entretien accordé à L’Equipe.