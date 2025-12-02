Rupture d’Antoine Dupont : La grande annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont a officiellement repris la compétition avec le Stade Toulousain samedi soir avec une entrée en jeu contre le Racing 92. Et Denis Charvet, déjà emballé par cette performance de Dupont, a réagi en direct sur RMC et l'annonce de retour au plus haut niveau après sa rupture.

C'était un moment très attendu, et il a eu lieu samedi soir lors du match entre le Stade Toulousain et le Racing 92 (48-24) : Antoine Dupont a fait son grand retour sur les terrains, lui qui n'avait plus joué depuis le 8 mars dernier, date du match entre l'Irlande et le XV de France au cours duquel le demi de mêlée avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Après une longe convalescence de huit mois, Dupont est donc de retour aux affaires, et Denis Charvet s'est enflammé pour cette première sortie de la star toulousaine lundi en direct sur RMC.

« Il a récupéré complètement de sa blessure » « On sent qu’il a des fourmis dans les jambes, il a envie de jeu, de reprendre le leadership aussi, on le voit patron déjà. Le naturel revient au galop. C’est le taulier, avec des cannes, la vista, le petit coup de pied par-dessus qui te fait marquer, il a déjà fait un récital. Ce qui m’a le plus marqué, c’est que nous avons oublié la façon dont il est éjecte les ballons des rucks. Il a un truc, une faculté, tout va vite, il dynamise, il met de la vitesse dans le jeu. Il a récupéré complètement de sa blessure », indique l'ancien trois quarts du XV de France, emballé par entrée en jeu d'Antoine Dupont contre le Racing 92 samedi.