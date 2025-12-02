Il craque face à Antoine Dupont : La folle annonce !

Axel Cornic

Alors que tout le monde attendait de voir Antoine Dupont refouler un terrain de rugby, le match entre le Stade Toulousain et le Racing 92 nous a offert un évènement assez inattendu. Juste avant la mi-temps, Janick Tarrit a en effet écopé d’un carton rouge pour une faute violente qui a surpris tout le monde et a pénalisé son équipe.

Le parallèle avec Zinedine Zidane a fait sourire, mais on se demande encore comment Janick Tarrit a pu péter les plombs à ce point. Le talonneur du Racing 92 a été l’auteur d’un geste violent et volontaire face au Stade Toulousain, en assenant un coup de tête dans le sternum du deuxième-ligne Efrain Elias.

Le coup de tête de Tarrit En conférence de presse, Patrice Collazo était totalement atterré, ne cherchant pas la moindre excuse à son joueur. « Quand on est entraîneur, on prévoit beaucoup de choses mais il y a une chose qu’on ne prévoit pas, c’est la bêtise » a déclaré le manager du Racing 92. « Je peux tout comprendre, tout entendre, mais il y a des trucs, c’est non. Quand ça met l’équipe en danger, quand ça casse la dynamique, c’est fin de non-recevoir ».