Antoine Dupont : Il annonce une douleur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour sur les terrains de rugby samedi soir après huit mois d'absence, Antoine Dupont a fait une entrée en jeu convaincante avec le Stade Toulousain contre le Racing 92. Et son partenaire Matthis Lebel, idéalement servi par Dupont sur son deuxième essai personnel du match, annonce des douleurs à la tête pour les prochains adversaire de la star du XV de France.

Après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier en plein Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont est de retour aux affaires ! Le demi de mêlée du Stade Toulousain a de nouveau foulé les pelouses samedi soir avec une entrée en jeu à la 50e minute lors de la victoire de son équipe contre le Racing 92, et Dupont en a même profité pour tout de suite se mettre en évidence avec une magnifique offrande du pied pour le deuxième essai de Matthis Lebel à la 63e minute de jeu.

« Tous content de le retrouver » Et Lebel n'a pas manqué de rendre hommage à Antoine Dupont après le match : « Forcément, il y avait beaucoup d'émotions dans la préparation du match. On connaissait le contexte. Déjà le retour d'Antoine. On est tous content de le retrouver, que ce soit en club ou au niveau du rugby français tellement il rayonne. C'est toujours bien d'avoir des joueurs comme ça sur le terrain », a indiqué l'ailier du Stade Toulousain.