Séparation - Antoine Dupont : La nouvelle annonce troublante !

Enfin de retour à la compétition samedi soir contre le Racing 92 après huit mois de séparation avec le Stade Toulousain pour cause de blessure, Antoine Dupont a laissé entrevoir de belles choses et un état de forme prometteur pour son retour en forme. Mais Thibault Giroud, ancien directeur de la performance du XV de France, évoque toutefois un sujet neuromusculaires pour Dupont...
Il était très attendu depuis sa rupture des ligaments croisés en mars dernier, et c'est désormais officiel : Antoine Dupont est de retour ! Le demi de mêlée du XV de France est entré en jeu samedi soir lors de la rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing 92 (48-24), remplaçant Paul Graou à la 50e minute de jeu et retrouvant donc son club après plusieurs mois de séparation. Cette demi-heure disputée par Dupont a plutôt rassuré les observateurs en terme de niveau de jeu, mais l'état de santé de la star du XV de France reste néanmoins un sujet après une séparation aussi longue.
« Je ne me fais pas trop de souci »
Thibault Giroud, ancien directeur de la performance du XV de France, livre son point de vue sur le cas Antoine Dupont pour Sud Radio : « C’est un peu tôt pour juger. Ce sera sur l’enchainement et le temps que l’on pourra juger. Il est doté athlétiquement depuis qu’il est tout petit. C’est quelqu’un qui a des qualités naturelles pour ce sport qui sont largement au-dessus de la moyenne. Il a pris son temps pour revenir de blessure. Je ne me fais pas trop de souci sur l’intensité, mais il faudra voir l’enchainement et savoir s’il sera capable d’avoir le même pic d’accélération qu’il avait, est-ce qu’il aura le même enchainement de distance d’accélération qu’il avait et ce qu’il retrouvera la même vitesse max qu’il avait auparavant », indique Giroud.
Dupont, une interrogation sur la question neurologique
Et il se demande surtout si Antoine Dupont retrouvera toutes ses qualités neuromusculaires : « Je ne suis pas inquiet sur l’énergétique car pour lui ce n’est pas un problème, mais c’est plutôt sur les qualités neuromusculaires comme l’accélération, l’explosivité, le changement de rythme. Tout cela sera testé dans les semaines à venir. Tout cela est très individuel, chaque joueur est différent. C’est un joueur au-dessus de la norme mais c’est important d’avoir un recul sur 4 ou 5 matches pour comprendre où il va se situer et est-ce qu’il va changer son jeu car il se rendra compte que ses qualités physiques sera en-dessous à cause de ses blessures et donc changer sa façon de jouer. C’est un gros porteur de ballons, si ses qualités neuro seront moins importantes, peut-être qu’il décidera de changer son jeu. Mais ça s’observera dans le temps, ce n’est pas seulement avec un match que l’on connait l’état de son physique ». Affaire à suivre donc, pour Antoine Dupont.