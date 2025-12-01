Séparation - Antoine Dupont : La nouvelle annonce troublante !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Enfin de retour à la compétition samedi soir contre le Racing 92 après huit mois de séparation avec le Stade Toulousain pour cause de blessure, Antoine Dupont a laissé entrevoir de belles choses et un état de forme prometteur pour son retour en forme. Mais Thibault Giroud, ancien directeur de la performance du XV de France, évoque toutefois un sujet neuromusculaires pour Dupont...

Il était très attendu depuis sa rupture des ligaments croisés en mars dernier, et c'est désormais officiel : Antoine Dupont est de retour ! Le demi de mêlée du XV de France est entré en jeu samedi soir lors de la rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing 92 (48-24), remplaçant Paul Graou à la 50e minute de jeu et retrouvant donc son club après plusieurs mois de séparation. Cette demi-heure disputée par Dupont a plutôt rassuré les observateurs en terme de niveau de jeu, mais l'état de santé de la star du XV de France reste néanmoins un sujet après une séparation aussi longue.

« Je ne me fais pas trop de souci » Thibault Giroud, ancien directeur de la performance du XV de France, livre son point de vue sur le cas Antoine Dupont pour Sud Radio : « C’est un peu tôt pour juger. Ce sera sur l’enchainement et le temps que l’on pourra juger. Il est doté athlétiquement depuis qu’il est tout petit. C’est quelqu’un qui a des qualités naturelles pour ce sport qui sont largement au-dessus de la moyenne. Il a pris son temps pour revenir de blessure. Je ne me fais pas trop de souci sur l’intensité, mais il faudra voir l’enchainement et savoir s’il sera capable d’avoir le même pic d’accélération qu’il avait, est-ce qu’il aura le même enchainement de distance d’accélération qu’il avait et ce qu’il retrouvera la même vitesse max qu’il avait auparavant », indique Giroud.