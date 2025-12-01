Antoine Dupont signe un gros coup, c'est une surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché par une rupture du ligament croisé du genou en mars, Antoine Dupont était absent des terrains de rugby ces derniers mois. Le capitaine du XV de France était attendu ces dernières semaines pour un retour imminent. C'est finalement à l'occasion du match face au Racing 92 samedi qu'il a repris la compétition. Et il a déjà retrouvé de très bonnes sensations.

Pour son retour à la compétition, Antoine Dupont n'a pas fait dans la demi-mesure. Le joueur de 29 ans était impatient de retrouver les terrains de rugby et il était plutôt convaincant. L'entraîneur des avants du Stade toulousain Jean Bouilhou confirme un retour en grande forme du capitaine du XV de France.

Antoine Dupont de retour à Toulouse Samedi, le Stade Toulousain a conservé la tête du Top 14 en battant le Racing 92 (48-22). La soirée a surtout été marquée par le retour d'Antoine Dupont à la compétition. Le joueur de 29 ans a marqué les esprits. « On avait vu dans la semaine qu'Antoine avait repris assez rapidement ses repères. On l'a vu ce (samedi) soir aussi. Il a fait le match qu'on attendait de lui. Les joueurs se sont vite reconnectés autour de lui. Il a fait une très bonne performance pour un match de reprise. On ne sait jamais trop quand on fait entrer les joueurs sur le banc. Ce n'est jamais prévu à l'avance. Là, on sentait que le score était fait pour nous. On s'est dit que c'était le bon moment pour qu'il rejoue. On n'était pas inquiet parce que les sensations étaient bonnes » confirme Jean Bouilhou d'après des propos rapportés par L'Equipe.