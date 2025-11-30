Christophe Urios, le nouveau clash !

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne poursuit sur sa bonne lancée. Les Jaune-et-Bleu se sont imposés contre le Stade Français ce samedi (36-32). Les hommes de Christophe Urios ont ainsi signé leur quatrième victoire consécutive. Le manager de 59 ans n’a toutefois pas manqué de clasher Morgan Parra après le succès de son équipe.

Et de quatre ! Ce samedi, l’ASM Clermont Auvergne a signé sa quatrième victoire consécutive en s’imposant contre le Stade Français (36-32). Christophe Urios semble avoir trouvé la solution pour obtenir des résultats réguliers chez les Jaune-et-Bleu. Morgan Parra, entraîneur adjoint du club parisien, s’est toutefois permis de dire que le 16e homme avait très certainement influencé la dernière décision arbitrale. Christophe Urios n’a donc pas manqué de lui répondre cash.

«Peut-être qu’il est de mauvaise foi...» « Ça ne m’étonne pas qu’il dise ça. Il voit bien qu’il n’y a pas en-avant. C’est du bon sens, quand même. Si tu dis qu’il y a en-avant sur cette action, c’est de la mauvaise foi. Peut-être qu’il est de mauvaise foi... Il ne faut pas déconner, quand même. À mon avis, c’est plus de la déception d’avoir perdu le match » a lancé le manager de 59 ans dans des propos rapportés par La Montagne.