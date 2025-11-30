Départ du Stade Toulousain : La grande annonce d’Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, la rencontre entre le Stade Toulousain et le Racing 92 était particulière à bien des égards. Bien évidemment, tous les regards se sont tournés vers Antoine Dupont, qui a enfin fait son grand retour à la compétition après sa blessure au genou. Mais voilà que cette soirée a également été l’occasion de rendre hommage à Pita Ahki, qui quitte le Stade Toulousain. De quoi faire réagir Dupont.

Ça y est, Antoine Dupont est enfin de retour sur les terrains de rugby. En effet, après avoir été blessé en mars dernier au genou, le demi de mêlée à retrouver la compétition avec le Stade Toulousain ce samedi face au Racing 92, face à qui il n’aura pas tardé à être décisif. Autre événement en marge de cette rencontre remportée par les joueurs d’Ugo Mola : les adieux à Pita Ahki. Il disputait ce samedi son dernier match avec le Stade Toulousain et un hommage lui a ainsi été rendu.

« On a été solidaires avec lui » Présent donc pour cette dernière de Pita Ahki, Antoine Dupont a réagi au départ de celui qui a été son coéquipier au Stade Toulousain. Dans des propos rapportés par L’Equipe, il a alors confié : « Les circonstances ont fait que je reprenais aujourd'hui (ce samedi) mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attention autour de Pita toute la semaine, et à juste titre, même si lui n'était pas trop à l'aise avec ça, le club avait vraiment envie de lui dire au revoir d'une belle manière. On a été solidaires avec lui, parce que c'est un mec qui a marqué le club, le sportif, mais aussi en dehors. On a bien fait les choses avec lui ».