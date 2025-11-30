Officiel : C’est terminé pour Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Le calvaire a enfin pris fin pour Antoine Dupont. Blessé sérieusement le 8 mars dernier contre l’Irlande avec le XV de France, le demi de mêlée a enfin pu faire son retour à la compétition ce samedi. Le joueur du Stade Toulousain est entré à la 50ème minute face au Racing 92, devant les supporters du stade Ernest-Wallon.

Depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont était éloigné des terrains à cause d’une grosse blessure. Face à l’Irlande lors du Tournoi des Six Nations, le demi de mêlée s’était fait une rupture des ligaments croisés du genou. Une indisponibilité longue de presque neuf mois qui a pris fin samedi soir.

Antoine Dupont a rejoué ! Convoqué dans le groupe du Stade Toulousain pour affronter le Racing 92 samedi soir, Antoine Dupont a commencé la rencontre sur le banc. Par la suite, le demi de mêlée est rapidement allé s’échauffer sous les acclamations du stade Ernest-Wallon et il a enfin fait son retour sur le terrain à la 50ème minute en remplaçant Paul Graou.