Officiel : C’est terminé pour Antoine Dupont !

Le calvaire a enfin pris fin pour Antoine Dupont. Blessé sérieusement le 8 mars dernier contre l’Irlande avec le XV de France, le demi de mêlée a enfin pu faire son retour à la compétition ce samedi. Le joueur du Stade Toulousain est entré à la 50ème minute face au Racing 92, devant les supporters du stade Ernest-Wallon.
Depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont était éloigné des terrains à cause d’une grosse blessure. Face à l’Irlande lors du Tournoi des Six Nations, le demi de mêlée s’était fait une rupture des ligaments croisés du genou. Une indisponibilité longue de presque neuf mois qui a pris fin samedi soir.
Antoine Dupont a rejoué !
Convoqué dans le groupe du Stade Toulousain pour affronter le Racing 92 samedi soir, Antoine Dupont a commencé la rencontre sur le banc. Par la suite, le demi de mêlée est rapidement allé s’échauffer sous les acclamations du stade Ernest-Wallon et il a enfin fait son retour sur le terrain à la 50ème minute en remplaçant Paul Graou.
Le retour de la charnière Dupont - Ntamack
266 jours après sa grave blessure, Antoine Dupont a donc de nouveau joué au rugby en match officiel. Son entrée a été accompagnée d’un tonnerre d’applaudissements par les supporters du Stade Toulousain qui ont donc pu de nouveau profiter d’une charnière de grande qualité composée de Dupont et de son ami Romain Ntamack. Le capitaine du XV de France a d'ailleurs participé à la large victoire toulousaine 48 à 24 en servant parfaitement au pied Matthis Lebel pour son second essai à la 63ème minute.