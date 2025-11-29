Antoine Dupont dit stop : Il tourne la page !

Axel Cornic

Dans quelques heures, Antoine Dupont fera son grand retour sur les terrains de rugby après sa grave blessure du genou et une absence longue de presque neuf mois. Mais tout le monde se demande dans quel état va être le demi de mêlée, qui en est à sa deuxième rupture des ligaments croisés au genou droit.

266 plus tard, le voilà. Blessé le 8 mars 2025 lors d’un match entre le XV de France et l’Irlande au 6 Nations 2025, Antoine Dupont réintègre enfin le groupe du Stade Toulousain. Il va donc rejouer en Top 14 contre le Racing 92, même si pour le moment il n’est que remplaçant.

Dupont prime, c’est pour quand ? Sa reprise devrait vraisemblablement être progressive, mais à deux mois du prochain rassemblement du XV de France, tout le monde se demande quand il pourra retrouver son meilleur niveau. Et certains lui ont déjà glissé quelques conseils comme Hassane Kolingar, qui a été victime de trois ruptures des ligaments croisés. « Psychologiquement, j’avais trouvé plus dur de revenir la première fois. J’avais plus de questionnements dans ma tête » a confié le pilier du Racing 92, à L’Equipe.