Antoine Dupont : La rupture qui va tout gâcher !

Axel Cornic

Ce samedi soir, tous les yeux seront tournés vers le stade Ernest-Wallon, théâtre de l’un des évènements de cette fin d’année. Après des longs mois de convalescence, Antoine Dupont est enfin de retour, puisqu’il fait partie du groupe convoqué par Ugo Mola au Stade Toulousain, pour la réception du Racing 92 en Top 14.

On n’attendait que ça. Depuis mars 2025, on a dû s’habituer à une vie sans Antoine Dupont. Mais l’attente est presque terminée, puisque le demi de mêlée va enfin retrouver les terrains de rugby ce samedi, avec une soirée de gala qui s’annonce à Toulouse.

Dupont est de retour ! On dirait presque que la rencontre face au Racing 92 passe au second plan, tant ce retour de Dupont suscite un énorme engouement. Mais après neuf mois d’absence, il ne devrait vraisemblablement disputer qu’une vingtaine de minutes à tout casser, afin de faire un retour progressif. Cela ne l’empêchera toutefois pas de faire le show, puisqu’on se souvient de son retour post JO 2024... avec un triplé en neuf minutes face au Clermont d’un certain Christophe Urios.