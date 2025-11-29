Fin du calvaire pour Antoine Dupont !

Depuis mars dernier, Antoine Dupont est malheureusement éloigné des terrains à la suite d’une grave blessure contractée contre l’Irlande. Le demi de mêlée ne pouvait donc pas aider ses coéquipiers mais cela va prendre fin. En effet, le calvaire est terminé pour le capitaine du XV de France qui fait partie du groupe du Stade Toulousain contre le Racing 92.
Samedi soir, le Stade Toulousain affronte le Racing 92 en Top 14. Une rencontre qui paraît classique entre le premier et le septième du championnat, mais un petit détail devrait pimenter le match. En effet, blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont va faire son grand retour.
Dupont sur le banc
Ce vendredi, le Stade Toulousain a annoncé sa composition d’équipe pour la réception du Racing 92 samedi. Antoine Dupont sera bien de la partie, mais aucun risque ne sera pris avec le demi de mêlée qui va commencer la rencontre sur le banc. La charnière sera composée de Paul Graou et de Romain Ntamack.
Dupont n’a pas joué en Top 14 depuis octobre 2024
Selon le scénario du match, Antoine Dupont pourrait donc avoir un peu de temps de jeu et cela sera alors un petit évènement. Le demi de mêlée est blessé depuis mars dernier, mais cela fait depuis octobre 2024 qu’il n’a pas disputé un match de Top 14. Sa dernière apparition avec le maillot du Stade Toulousain est toutefois plus récente car elle remonte au 19 janvier dernier contre Leicester en Coupe des champions.