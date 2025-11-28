Antoine Dupont - La séparation : Il annonce la fin !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou en mars 2025, Antoine Dupont va faire son grand retour en Top 14. le demi de mêlée fait partie du groupe convoqué par Ugo Mola pour la réception du Racing 92 ce samedi et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Stade Toulousain a hâte de le retrouver.

L’un des plus gros feuilletons de neuf derniers mois va se terminer. Touché puis opéré au genou droit pour une rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont semble enfin être opérationnel. En tout cas au Stade Toulousain on semble en être persuadé, avec la star français qui devrait disputer quelques dizaines de minutes à l’occasion du match contre le Racing 92, lors de la 11e journée du Top 14.

« On a retrouvé l'Antoine qu'on avait quitté il y a neuf mois » Présent en conférence de presse ce vendredi, Jean Bouilhou a donné ses impressions sur le retour de Dupont. « C'est un joueur différent. Il a tout de suite repris ses marques. Il est tellement talentueux. Et il a aussi une forme d'autorité sur le jeu. On a retrouvé l'Antoine qu'on avait quitté il y a neuf mois. Il retrouve vite ses sensations. Tous les voyants ont été mis au vert pour qu'il puisse jouer » a expliqué l’entraîneur des avants du Stade Toulousain.