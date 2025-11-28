Rupture - Antoine Dupont lâché : Elle confirme !

Axel Cornic

Après des longs mois d’absence, Antoine Dupont se rapproche doucement mais sûrement de son retour à la compétition. Pour la première fois en 2025, le demi de mêlée fait partie du groupe du Stade Toulousain pour un match du Top 14, avec la réception du Racing 92 à Ernest-Wallon.

On n’a jamais été aussi proche de son retour. Ce samedi soir, Antoine Dupont devrait sauf grande surprise refouler les pelouses de Top 14 pour la première fois depuis sa grave blessure au genou. Mais comme souvent après une longue absence, l’appréhension peut prendre le pas sur l’excitation d’enfin voir le bout du tunnel.

« Je lui recommanderais de se connecter intensément à cette partie de lui-même, de parler à son genou » Dans les colonnes de L’Équipe une coach mental reconnue a ainsi glissé quelques conseils à Antoine Dupont, avant sa reprise avec le Stade Toulousain. « Je lui recommanderais de se connecter intensément à cette partie de lui-même, de parler à son genou : "Tu es fort", "tu es solide." C'est une réalité car il a bossé dur pour ça. Notre corps nous écoute, des travaux de la Harvard Medical School ont démontré l'impact positif des pep talks, des dialogues intérieurs valorisants. Une rééducation ne doit pas se contenter de remettre le corps en état mais aussi de permettre de se reconnecter avec une partie de soi » a expliqué Asmaa Niang.