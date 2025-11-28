Rupture - Antoine Dupont lâché : Elle confirme !

Après des longs mois d’absence, Antoine Dupont se rapproche doucement mais sûrement de son retour à la compétition. Pour la première fois en 2025, le demi de mêlée fait partie du groupe du Stade Toulousain pour un match du Top 14, avec la réception du Racing 92 à Ernest-Wallon.
On n’a jamais été aussi proche de son retour. Ce samedi soir, Antoine Dupont devrait sauf grande surprise refouler les pelouses de Top 14 pour la première fois depuis sa grave blessure au genou. Mais comme souvent après une longue absence, l’appréhension peut prendre le pas sur l’excitation d’enfin voir le bout du tunnel.
« Je lui recommanderais de se connecter intensément à cette partie de lui-même, de parler à son genou »
Dans les colonnes de L’Équipe une coach mental reconnue a ainsi glissé quelques conseils à Antoine Dupont, avant sa reprise avec le Stade Toulousain. « Je lui recommanderais de se connecter intensément à cette partie de lui-même, de parler à son genou : "Tu es fort", "tu es solide." C'est une réalité car il a bossé dur pour ça. Notre corps nous écoute, des travaux de la Harvard Medical School ont démontré l'impact positif des pep talks, des dialogues intérieurs valorisants. Une rééducation ne doit pas se contenter de remettre le corps en état mais aussi de permettre de se reconnecter avec une partie de soi » a expliqué Asmaa Niang.
« Ça crée un ancrage de fragilité car par deux fois votre corps vous a lâché »
« Deux blessures dans la même zone, ça crée un ancrage de fragilité car par deux fois votre corps vous a lâché. "Est-ce que je vais me reblesser ?" est une pensée évidente » a poursuivi l’ancienne judokate, qui a disputé les Jeux Olympiques de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021. « Je travaille avec des d'athlètes qui se sont pété deux, trois fois, quatre fois le genou... Ces blessures sont provoquées par un choc ou un déséquilibre fonctionnel mais ont souvent une dimension de somatisation. Le genou, c'est lié à la relation du moi et des autres, du "je" et du "nous", le "genou" phonétiquement. Une bonne rééducation se doit de prendre en compte la mécanique autant que le pilote avec des exercices de conscientisation. Par exemple, face à un miroir, c'est important et souvent délaissé chez les hommes ».