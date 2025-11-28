Antoine Dupont, la nouvelle galère qui l’attend !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le Stade Toulousain accueille le Racing 92 et c’est à cette occasion qu’on devrait enfin revoir Antoine Dupont. Depuis mars dernier, le demi de mêlée a soigné une rupture des ligaments croisés du genou. Un long processus qui touche aujourd’hui à sa fin. Dupont s’apprête donc à rejouer, mais voilà qu’il va falloir retrouver le rythme avec ses coéquipiers du Stade Toulousain.

Grièvement blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont s’est retrouvé sur la touche pendant de longs mois. Alors qu’on attendait tous de le revoir sur un terrain, c’est sur le point d’arriver. En effet, ce samedi, le Stade Toulousain affronte le Racing 92 et cette rencontre de Top 14 devrait marquer le grand retour de Dupont à la compétition. La question est maintenant de savoir comment le demi de mêlée se sentira physiquement, mais pas seulement…

« Il faut retrouver tous les automatismes en condition de match » L’une des autres grandes interrogations à propos du retour d’Antoine Dupont est de voir comment il se comportera avec le reste de ses coéquipiers. S’il était le patron du Stade Toulousain avant sa blessure, il faudra tout reconstruire comme l’a expliqué Vincent Clerc pour franceinfo : « Il faut retrouver tous les automatismes en condition de match. Je pense que la blessure sera rapidement loin derrière, mais après, il faut qu'Antoine retrouve son niveau, son rythme, physique, mental, ses repères, ça va être l’objectif ».