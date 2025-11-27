Antoine Dupont : Le gros tacle balancé dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancienne figure du XV de France en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur, Pierre Berbizier livre un point de vue assez original au sujet d'Antoine Dupont et de son statut si particulier dans le rugby français. Il ne comprend pas que le demi de mêlée soit attendu comme le messie avec son retour de blessure, et tacle d'ailleurs Dupont en rappelant que le XV de France échoue constamment en Coupe du Monde même avec sa star.

Antoine Dupont s'apprête à reprendre la compétition après une longue absence de huit mois en raison de sa rupture des ligaments croisés, et les attentes sont grandes autour de la star du XV de France et du Stade Toulousain. Dupont est en effet attendu comme celui qui permettra aux Bleus de retrouver un gros niveau de jeu après une série de test-matchs assez contrastées en novembre, mais de son côté, Pierre Berbizier tempère à ce sujet et rappelle qu'Antoine Dupont n'a jamais été en mesure d'offrir un sacre mondial aux Bleus depuis le début de sa carrière.

« Il était à la Coupe du monde et on ne l’a pas gagnée » « C’est trop facile de dire qu’Antoine Dupont est le sauveur de la patrie. Je rappelle qu’il était à la Coupe du monde et qu’on ne l’a pas gagnée, que depuis 2020, il a disputé 5 des 6 Tournois et l’équipe n’en a remporté que deux », lâche Berbizier dans les colonnes du Figaro, qui n'est donc pas tendre sur le bilan d'Antoine Dupont avec le XV de France.