Rupture d’Antoine Dupont : La grande annonce !

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France en plein Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont retrouvera prochainement les terrains de Top 14 avec le Stade Toulousain. Vincent Moscato livre son ressenti sur ce retour de la star française, et fait déjà une annonce rassurante en expliquant qu'il voyait Dupont revenir à son meilleur niveau suite à cette rupture.

Antoine Dupont sort d'une grosse période compliquée de huit mois durant lesquels il a été éloigné des terrains, lui qui avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en Irlande lors du dernier Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Le demi de mêlée s'apprête à reprendre la compétition avec le Stade Toulousain, et les interrogations sont nombreuses sur la capacité de Dupont à pouvoir retrouver son meilleur niveau après une rupture aussi violente. Mais de son côté, Vincent Moscato semble plutôt optimiste et annonce la couleur à ce sujet.

« C’est le meilleur du monde » Au micro de son émission sur RMC, l'ancien joueur du XV de France livre son sentiment sur ce retour tant attendu d'Antoine Dupont : « Est-ce que tout change avec Antoine Dupont ? Je vais faire une réponse de Normand, on ne sait pas. S’il revient à son niveau et qu’il a une sur envie de jouer, oui ça va nous changer la vie. S’il revient à son niveau, c’est le meilleur du monde », explique-t-il, avant de se montrer plutôt optimiste sur la capacité de Dupont à retrouver ses meilleures sensations.