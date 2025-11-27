Antoine Dupont : Menacé, il balance son plan !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Absent des terrains de rugby depuis le mois de mars dernier, Antoine Dupont est sur le point de faire son grand retour à la compétition. Grièvement blessé au genou, la star du Stade Toulousain a pris son temps pour revenir à 100% et voilà qu’elle pourrait réapparaitre face au Racing 92 ce samedi. Dans les rangs franciliens, on s’est bien évidemment préparé à ce retour de Dupont et Patrice Collazo a dévoilé ce qui était prévu.

7ème du Top 14, le Racing 92 va devoir frapper fort ce samedi pour espérer remonter au classement. En effet, ce n’est autre qu’un déplacement chez le leader, le Stade Toulousain, qui attend les joueurs de Patrice Collazo. Un choc qui s’annonce d’autant plus difficile car Antoine Dupont devrait visiblement faire son grand retour à la compétition à l’occasion de ce match. Blessé depuis mars dernier, le demi de mêlée du Stade Toulousain serait donc apte à rejouer. Comment va-t-on alors s’y prendre chez les Franciliens ?

« On ne peut pas se focaliser sur Antoine Dupont » En conférence de presse, Patrice Collazo a été interrogé sur le cas Antoine Dupont. C’est alors que l’entraîneur du Racing 92 a expliqué : « On ne peut pas se focaliser sur Antoine Dupont car sinon les 14 autres joueurs vont nous poser des problèmes. Donc on va rester dans notre système collectif, peut-être avec quelques ajustements, mais on s’est surtout focalisé sur nous et on est content de le revoir sur le terrain, pour lui c’est bien ».