Antoine Dupont : La séparation annoncée en pleine interview ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Coéquipier de Romain Ntamack dans la charnière du Stade Toulousain ainsi qu'au XV de France, Antoine Dupont pourrait bientôt être séparé son compère. En effet, dans un entretien accordé à RMC en septembre dernier, Ntamack a clairement laissé entendre qu'il envisagerait un départ à l'étranger avant la fin de sa carrière. Explications.

Partenaires du quotidien au Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont et Romain Ntamack ont forcément noué une relation très spéciale, d'autant qu'ils composent également de manière très régulière la charnière du XV de France. Mais cette belle relation pourrait bientôt prendre fin entre les deux hommes puisque dans une interview accordée à RMC Sport en septembre dernier, Ntamack a clairement indiqué qu'il songerait à quitter Toulouse pour relever un nouveau challenge à l'étranger avant la fin de sa carrière.

« J'y pense souvent » « Oui, on peut y penser. J'y pense souvent. Je l'évoque avec mes proches de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quitter le Stade Toulousain, quand on est dans le plus grand club au monde, dans l'environnement qui est le nôtre. Moi, je suis né à deux pas d'ici. Donc c'est compliqué de partir. Après, une expérience à l'étranger, oui, ce serait intéressant. Mais je pense que ce n'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui », a confié Romain Ntamack.