Antoine Dupont : La séparation annoncée en pleine interview ?

Coéquipier de Romain Ntamack dans la charnière du Stade Toulousain ainsi qu'au XV de France, Antoine Dupont pourrait bientôt être séparé son compère. En effet, dans un entretien accordé à RMC en septembre dernier, Ntamack a clairement laissé entendre qu'il envisagerait un départ à l'étranger avant la fin de sa carrière. Explications.
Partenaires du quotidien au Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont et Romain Ntamack ont forcément noué une relation très spéciale, d'autant qu'ils composent également de manière très régulière la charnière du XV de France. Mais cette belle relation pourrait bientôt prendre fin entre les deux hommes puisque dans une interview accordée à RMC Sport en septembre dernier, Ntamack a clairement indiqué qu'il songerait à quitter Toulouse pour relever un nouveau challenge à l'étranger avant la fin de sa carrière.
« J'y pense souvent »
« Oui, on peut y penser. J'y pense souvent. Je l'évoque avec mes proches de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quitter le Stade Toulousain, quand on est dans le plus grand club au monde, dans l'environnement qui est le nôtre. Moi, je suis né à deux pas d'ici. Donc c'est compliqué de partir. Après, une expérience à l'étranger, oui, ce serait intéressant. Mais je pense que ce n'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui », a confié Romain Ntamack.
« Ça se fera... »
« Comme je l'ai dit, ça m'embêterait de partir une année et de voir le club gagner alors que je ne suis pas là. Je me dirais, "merde, je suis parti et j'ai raté un Bouclier". Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre le plus de choses possibles avec le club. Et puis on verra plus tard. Si ça ne se fait pas de suite, ça se fera plus tard ou à la fin de la carrière. Ce n'est pas très important. Mais j'ai encore envie de donner beaucoup à ce club », poursuit le demi d'ouverture du Stade Toulousain et du XV de France. Antoine Dupont est donc prévenu, la séparation avec Romain Ntamack est un projet concret.