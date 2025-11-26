Antoine Dupont : Son retour est annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Samedi dernier, le XV de France a peut-être joué son dernier match sans Antoine Dupont. Gravement blessé au genou en mars 2025, le capitaine français devrait reprendre la compétition avec le Stade Toulousain dans quelques jours et sauf surprise, il fera son retour pour le premier match du Tournoi des 6 Nations, le 5 février prochain face à l’Irlande.

C’est presque terminé. Absent depuis huit mois, Antoine Dupont se rapproche doucement mais surement d’un retour attendu par toute la planète rugby. Les dernières nouvelles sont en effet très bonnes, avec le demi de mêlée de 29 ans qui devrait être dans le groupe du Stade Toulousain, pour la réception du Racing 92.

« Ce serait un énorme avantage pour les Français si Antoine Dupont revenait » A l’étranger, on commence déjà à craindre le retour de celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. « Ce serait un énorme avantage pour les Français si Antoine Dupont revenait. C'est un joueur qui change la donne » a expliqué sur talkSPORT un certain Joe Marler, qui a souvent croisé la route d’Antoine Dupont sur les terrains de rugby.