Antoine Dupont : Une catastrophe annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le parquet de Toulouse a ouvert il y a quelques mis une enquête pour abus de confiance dans le cadre de l’affaire du transfert de Melvyn Jaminet au Stade toulousain, Vincent Moscato s'est prononcé sur l'affaire en direct sur RMC. Et l'ancien joueur du XV de France réclame une sanction majeure à l'encontre du club d'Antoine Dupont, avec un gros retrait de points. Une catastrophe en vue pour Toulouse ?

Le parquet de Toulouse a annoncé lundi à l’AFP que le Stade toulousain était visé par une enquête préliminaire pour abus de confiance. Des accusations directement liées au transfert de Melvyn Jaminet de Perpignan vers Toulouse en 2022, une opération qui « suscite a minima de légitimes interrogations » selon David Charmatz, le procureur de la République de Toulouse.

Jaminet, le transfert qui fait polémique Rappel des faits : Melvyn Jaminet avait contracté un crédit pour régler lui-même la clause de 450 000€ fixée dans son contrat de l'époque à Perpignan pour pouvoir signer à Toulouse à l'été 2022. Cette opération permettait ainsi au club toulousain de ne pas intégrer cela dans sa masse salariale. Jaminet avait d'ailleurs tardé à se faire rembourser par ses dirigeants, et la dette n'a été réglée qu'en avril dernier. Mais quelle sera la sanction appliquée contre le Stade Toulousain dans cette affaire ?