Antoine Dupont : Une catastrophe annoncée en direct ?

Alors que le parquet de Toulouse a ouvert il y a quelques mis une enquête pour abus de confiance dans le cadre de l’affaire du transfert de Melvyn Jaminet au Stade toulousain, Vincent Moscato s'est prononcé sur l'affaire en direct sur RMC. Et l'ancien joueur du XV de France réclame une sanction majeure à l'encontre du club d'Antoine Dupont, avec un gros retrait de points. Une catastrophe en vue pour Toulouse ?
Le parquet de Toulouse a annoncé lundi à l’AFP que le Stade toulousain était visé par une enquête préliminaire pour abus de confiance. Des accusations directement liées au transfert de Melvyn Jaminet de Perpignan vers Toulouse en 2022, une opération qui « suscite a minima de légitimes interrogations » selon David Charmatz, le procureur de la République de Toulouse.
Jaminet, le transfert qui fait polémique
Rappel des faits : Melvyn Jaminet avait contracté un crédit pour régler lui-même la clause de 450 000€ fixée dans son contrat de l'époque à Perpignan pour pouvoir signer à Toulouse à l'été 2022. Cette opération permettait ainsi au club toulousain de ne pas intégrer cela dans sa masse salariale. Jaminet avait d'ailleurs tardé à se faire rembourser par ses dirigeants, et la dette n'a été réglée qu'en avril dernier. Mais quelle sera la sanction appliquée contre le Stade Toulousain dans cette affaire ?
Dupont et les joueurs toulousains sanctionnés sportivement ?
Vincent Moscato, ancienne figure du rugby français, a réclamé un retrait de points en direct dans son émission sur RMC lundi : « Je pense qu’ils vont vouloir sanctionner sur l’équité sportive. Tu n’as que ce levier ! L’équité sportive ! Pour moi, ils peuvent leur mettre 8 points ou 10 points dans la tronche ! Car c’est gros, c’est lourd et ils ne veulent pas que ça se reproduise. Ils ne veulent plus que des mecs soient payés dans des pays… Surtout que c’est le numéro 1, le Stade-Toulousain, c’est l’exemple du rugby mondial ! ». Un gros coup dur en perspective pour Antoine Dupont et ses coéquipiers toulousains, qui perdraient ainsi leur place de fauteuil de leader du Top 14.