Rupture d’Antoine Dupont : L’annonce officielle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont devrait reprendre la compétition au début du mois de décembre même s'il se sent déjà bien mieux sur le plan physique. Mais comme l'a annoncé devant la presse Virgile Lacombe, membre du staff du Stade Toulousain, il faut impérativement limiter les risques de rechute pour Dupont après cette rupture.

Alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France en mars dernier, Antoine Dupont s'était gravement blessé lors du match en Irlande. Le verdict était tombé 24h après la blessure : rupture des ligaments croisés du genou droit pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, et environ huit mois d'arrêt. Dupont est sur le point de retrouver la compétition, mais le staff toulousain joue la carte de la prudence et souhaite prendre son temps avec le numéro 9, d'autant qu'il avait déjà subi une rupture similaire en 2018.

« J’ai envie d’être patient » Le 29 septembre dernier, interrogé au micro de PSG TV après la victoire du club parisien contre Auxerre (1-0) en Ligue 1, Antoine Dupont faisait le point sur son processeur de retour à la compétition en Top 14 : « Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions », indiquait la star du XV de France, qui refuse donc de se presser.