Tensions dans le vestiaire, Antoine Dupont bientôt appelé au secours ?

Axel Cornic

Après des nombreuses critiques, le XV de France a terminé sa tournée de novembre par une victoire sur l’Australie (48-33). Cette rencontre devrait être sauf grande surprise la dernière des Bleus sans leur capitaine Antoine Dupont, qui reprendre bientôt la compétition avec le Stade Toulousain et sera donc éligible pour le Tournoi des 6 Nations 2026.

Au printemps dernier, le XV de France semblait avoir retrouvé son meilleur niveau, avec une victoire dans le 6 Nations. Mais cette époque semble bien lointaine, puisque depuis les hommes de Fabien Galthié ont enchainé quatre défaites consécutives, se reprenant finalement face aux Fidji et à l’Australie.

« On a eu des discussions houleuses » L’absence d’Antoine Dupont ainsi que d’autres cadres a souvent été mis en avant pour justifier cette méforme. Et cet automne n’a pas vraiment semblé être facile à gérer pour le XV de France, comme l’a confié Maxime Lucu. « On est lucides, on aurait aimé être un peu meilleurs. On a eu besoin de se parler, et on a eu des discussions houleuses » a déclaré le demi de mêlée tricolore, dans un entretien accordé au Parisien.