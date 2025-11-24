Antoine Dupont : Coup de froid pour son successeur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi soir, le XV de France s'est imposé face à l'Australie grâce notamment à un très grand Louis Bielle-Biarrey. A 22 ans, l'ailier de l'UBB n'en finit plus de crever l'écran avec les Bleus. Et si c'était lui la prochaine star de la sélection française ? Si ce costume de leader du XV de France revient à Antoine Dupont, Bielle-Biarrey pourrait le récupérer à l'avenir. Mais voilà que certains en doutent...

Orphelin d'Antoine Dupont depuis plusieurs mois maintenant, le XV de France devrait prochainement retrouver son demi de mêlée et capitaine. En effet, le retour à la compétition est imminent pour le joueur du Stade Toulousain. Une bonne nouvelle donc poru Fabien Galthié, qui peut néanmoins compter sur d'aurtres stars en sélection. C'est le cas de Louis Bielle-Biarrey. Le joueur de l'UBB sera-t-il d'ailleurs la prochaine star du XV de France après Dupont ?

« Il n'est pas l'avenir, mais déjà le présent » Journaliste pour Le Parisien, Romain Baheux a été interrogé sur le fait que Louis Bielle-Biarrey soit l'avenir du XV de France devant Antoine Dupont. C'est ainsi qu'il a expliqué : « Louis Bielle-Biarrey présente un incroyable ratio de 20 essais en 22 sélections. A 22 ans, on peut parler d'un phénomène, et il n'est pas l'avenir, mais déjà le présent de cette équipe puisqu'il y est titulaire depuis maintenant deux ans ».