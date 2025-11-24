Antoine Dupont de retour : Déjà un coup de pression !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont va bientôt faire son retour sur les terrains après une longue absence due à une grave blessure. L’international tricolore est grandement attendu, notamment par Denis Charvet, qui voit en lui le leader capable de transformer le jeu du XV de France pour les prochaines échéances, notamment face à l'Irlande lors du Tournoi des Six Nations 2026.

Absent depuis le début de l’année, victime d'une rupture d'un ligament croisé de son genou droit peu avant la fin du Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont est en passe de faire son retour sur les terrains. La star des Bleus est très attendue, notamment par Denis Charvet, qui juge sa présence primordiale pour permettre au XV de France d’afficher un meilleur visage en 2026.

« On ne peut pas produire ce genre de jeu contre les Irlandais » Après la défaite face à l'Afrique du Sud et une victoire sans éclat contre les Fidji, le XV de France s’est bien repris samedi en battant l’Australie. Mais pour le consultant de RMC, il faudra rehausser le niveau de jeu pour faire bonne figure lors du Tournoi des Six Nations. « On va devoir affronter l’Irlande lors du Tournoi et c’est sûr qu’on ne peut pas produire ce genre de jeu contre les Irlandais. Les Français ont été valeureux et n’ont pas lâché, c’est ce que je retiens de positif », confie-il sur RMC, rapporté par Blog-RCT.