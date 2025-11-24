Antoine Dupont de retour : Déjà un coup de pression !

Antoine Dupont va bientôt faire son retour sur les terrains après une longue absence due à une grave blessure. L’international tricolore est grandement attendu, notamment par Denis Charvet, qui voit en lui le leader capable de transformer le jeu du XV de France pour les prochaines échéances, notamment face à l'Irlande lors du Tournoi des Six Nations 2026.
Absent depuis le début de l’année, victime d'une rupture d'un ligament croisé de son genou droit peu avant la fin du Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont est en passe de faire son retour sur les terrains. La star des Bleus est très attendue, notamment par Denis Charvet, qui juge sa présence primordiale pour permettre au XV de France d’afficher un meilleur visage en 2026.
« On ne peut pas produire ce genre de jeu contre les Irlandais »
Après la défaite face à l'Afrique du Sud et une victoire sans éclat contre les Fidji, le XV de France s’est bien repris samedi en battant l’Australie. Mais pour le consultant de RMC, il faudra rehausser le niveau de jeu pour faire bonne figure lors du Tournoi des Six Nations. « On va devoir affronter l’Irlande lors du Tournoi et c’est sûr qu’on ne peut pas produire ce genre de jeu contre les Irlandais. Les Français ont été valeureux et n’ont pas lâché, c’est ce que je retiens de positif », confie-il sur RMC, rapporté par Blog-RCT.
« Peut-être qu’Antoine Dupont sera la solution car on manque de leadership »
« Peut-être qu’Antoine Dupont sera la solution car on manque de leadership. Il faut davantage de maîtrise lors de nos temps faibles et quand Dupont est là ce n’est pas pareil car il rassure et ça nous manque beaucoup, poursuit Denis Charvet. Il parait qu’il est en très grande forme physiquement, on va revoir un Dupont au sommet de son art. Il va amener ce liant car tout cela est collectif. Il organise beaucoup et il génère beaucoup de confiance autour de lui. Même en défense, on le voit toujours pousser, revenir, défendre, il donne envie de défendre. » De quoi mettre la pression sur les épaules d’Antoine Dupont.