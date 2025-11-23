La séparation avec Antoine Dupont ? C’est déjà décidé

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fabien Galthié affiche un bilan mitigé pour l’année 2025, le pire sur le plan comptable depuis sa prise de fonction à la tête des Bleus. Pour autant, son avenir est déjà fixé avec un contrat qui court jusqu’en 2028. Le sélectionneur a su créer un lien fort avec ses joueurs, et notamment Antoine Dupont.

Ce samedi, les Bleus ont conclu l’année 2025 par une victoire contre l’Australie (48-33), la sixième en onze rencontres disputées sur les douze derniers mois. Le XV de France affiche ainsi un bilan de 55% de victoires en 2025, soit le pire bilan comptable pour Fabien Galthié depuis sa nomination, et ce malgré le sacre au Tournoi des Six Nations. Interrogé par un internaute sur le site du Parisien sur ces chiffres mitigés, le journaliste Romain Baheux temporise.

« Derrière ce bilan, il y a le deuxième titre de son mandat avec le sacre dans le Tournoi des Six Nations en mars, et les trois revers en Nouvelle-Zélande ont été subis par une équipe qu'on qualifiera, avec indulgence, de C en raison de l'indisponibilité des internationaux « classiques » et de la longueur du Top 14 », répond le journaliste du Parisien.

« Bizarre de s'en séparer maintenant »

Pour Romain Baheux, il ne fait aucun doute qu’Antoine Dupont et les autres internationaux tricolores vont continuer d’évoluer sous les ordres de Fabien Galthié pendant encore un certain temps. « Il serait bizarre de s'en séparer maintenant. Il est lié avec le XV de France jusqu'en 2028, et est lancé vers la Coupe du monde 2027. Vous vouliez lancer un nouveau cycle avec un autre staff ? Il fallait s'y prendre après la Coupe du monde 2023 à mon sens, mais le renvoyer aurait coûté extrêmement cher car sa prolongation était déjà signée. »

La proximité créée entre le sélectionneur et ses joueurs explique notamment la volonté de la FFR de conserver Fabien Galthié, qui entretient notamment un lien fort avec Antoine Dupont. « On parle le même langage rugbystique, confiait la star du Stade Toulousain en 2023, interrogée par Le Parisien, au sujet de son sélectionneur. Il est beaucoup dans l’échange sur sa façon de manager. Il a bien compris les enjeux et les problématiques de notre génération. Il nous a fait confiance dès le début, en nous laissant beaucoup de liberté et on lui a rendu sur le terrain. Ça a été le socle de notre histoire. Il m’a aussi poussé. S’il n’avait pas été là à la Coupe du monde 2019, je ne l’aurais peut-être pas attaquée en tant que titulaire (il était alors en concurrence avec Baptiste Serin). Je n’étais pas dans les premiers choix alors, et lui m’a apporté son soutien. Ça apparaît naturel aujourd’hui, mais ça ne l’était pas vraiment à l’époque. Il me fait parfois sourire en conférence de presse. On sait comment Fabien est avec les journalistes, avec ses réponses évasives, philosophiques ou très directes. Moi, ça me fait rire, je le chambre un peu là-dessus. »