Succession d'Antoine Dupont : Le calvaire annoncé en direct !

Axel Cornic

La tournée de novembre a débuté par une défaite face à l’Afrique du Sud (17-32), mais s’est tout de même terminée sur une victoire contre l’Australie (48-33), ce samedi. Un léger réconfort pour le XV de France, même si le pessimisme règne à moins de deux ans de la Coupe du monde 2027.

C’est peut-être le point le plus bas de l’ère Fabien Galthié. Considéré comme l’une des meilleures équipes de la planète il y a seulement deux ans, le XV de France est tombé de son piédestal. Les critiques sont en effet de plus en plus nombreuses et ce n’est pas la récente victoire face à l’Australie, qui va changer la situation.

La France moins forte sans Dupont Car les Bleus ont surtout montré qu’ils ne pouvaient pas se passer d’Antoine Dupont. Il y a clairement un XV de France avec et un autre sans lui, tant au niveau du jeu qu’au niveau de la cohésion d’équipe. En effet, que ce soit Grégory Alldritt ou Gaël Fickou, personne ne semble pouvoir être à la hauteur du demi de mêlée de 29 ans, qui devrait revenir en sélection pour le Tournoi des 6 Nations 2026.