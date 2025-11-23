Antoine Dupont fan d’une star : Révélations sur leurs discussions secrètes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le célèbre acteur français Jean Dujardin est un grand fan de rugby. Il y a quelques années, Antoine Dupont en personne révélait qu’il était fan de l’acteur désormais âgé de 53 ans. Pour GQ, la star du Stade Toulousain avait également révélé qu’elle échangeait régulièrement avec Dujardin.

Véritable vedette du rugby mondial, Antoine Dupont suscite l’admiration de bon nombre de ses pairs. Mais le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France est également respecté par de nombreuses personnalités extérieures au rugby. C’est notamment le cas de l’acteur Jean Dujardin, qui avait participé à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2023.

« Il m'écrit avant et après tous les matches » Il y a déjà plusieurs années, Antoine Dupont avait notamment révélé son lien avec Dujardin, un acteur que la star du rugby français apprécie particulièrement. « En fait, il nous suit depuis le tournoi des VI Nations 2020, c'est un amateur de rugby à la base mais je pense que lui aussi à appris à aimer l'équipe depuis quelques mois. Il m'écrit avant et après tous les matches. Ça fait plaisir d'avoir le soutien de personnes comme ça. Ça montre l'engouement », révélait Dupont.