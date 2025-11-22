Antoine Dupont : Le transfert de rêve est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais âgé de 29 ans, Antoine Dupont s’apprête à retrouver le chemin des terrains après sa longue blessure. Fidèle au Stade Toulousain où il évolue depuis 2017, le phénomène français quittera-t-il un jour les Rouges et Noirs ? Pas sûr. En attendant, le nouveau propriétaire du Biarritz Olympique Pierre-Edouard Stérin rêve de le recruter.

Il y a peu, Antoine Dupont a prolongé avec le Stade Toulousain. Le 1er novembre dernier, le demi de mêlée a été présenté sur la pelouse du stade Ernest Wallon afin d’officialiser la prolongation jusqu’en 2031 de la star de 29 ans. Arrivé en 2017, Antoine Dupont semble bien parti pour finir sa carrière chez les champions de France en titre.

Dupont a prolongé à Toulouse « Vous le savez tous. C’était un rêve d’enfant de porter ce maillot un jour. C’est maintenant mon rêve éveillé d’adulte de continuer à le porter. Vous me manquez beaucoup. J’espère que la prochaine fois qu’on se verra j’aurai des crampons au pied. Merci à tous et allez le Stade », confiait d’ailleurs Dupont au moment de sa prolongation.