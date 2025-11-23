Antoine Dupont de retour : Le coup de tonnerre est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier, Antoine Dupont a terminé sa convalescence puisqu'il a repris l'entraîneur collectif. Et alors que son retour à la compétition était attendu pour la fin du mois de novembre, Virgile Lacombe reporte encore le retour du capitaine du Stade Toulousain.

Depuis le 8 mars dernier et sa rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc contre l'Irlande, le retour d'Antoine Dupont est très attendu. Prévu pour le mois de novembre, il se fait toujours attendre. Et alors qu'il aurait pu être dans le groupe du Stade Toulousain qui s'est imposé à Montauban ce samedi (49-7), il faudra encore se montrer patient comme l'a rappelé l'entraîneur adjoint du Stade Toulousain Virgile Lacombe.

Le retour de Dupont encore reporté « Antoine a repris l'entraînement depuis plusieurs semaines maintenant avec nous, il se sent bien. Après, son retour à la compétition n'est pas encore d'actualité, il va falloir attendre un petit peu », assure-t-il en conférence de presse avant d'en dire plus au sujet de la situation d'Antoine Dupont.