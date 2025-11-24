Antoine Dupont : Une dépendance problématique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le XV de France a donc clôturé sa tournée automnale avec une victoire face à l'Australie. Ça fait donc un bilan de 2 victoires pour 1 défaite. Malgré cela, dans le jeu, les joueurs de Fabien Galthié n'ont pas été les plus convaincants. L'absence d'Antoine Dupont a été relevée par beaucoup. Assisterait-on à une grande dépendance chez les Bleus ? Galthié a réglé le sujet.

Cela fait depuis le mois de mars qu'Antoine Dupont est absent. Blessé au genou, le demi de mêlée manque au Stade Toulousain et au XV de France. Il n'était ainsi pas là avec les Bleus pour cette tournée automnale. Dupont manquait donc à l'appel et ça s'est vu. En effet, le jeu offensif de l'équipe de Fabien Galthié a été décevant. La faute à l'absence de Dupont ?

« Je ne remettrai jamais en question la présence d'Antoine Dupont, mais... » Pour beaucoup, les problèmes du XV de France s'expliqueraient par l'absence d'Antoine Dupont. Les Bleus seraient-ils alors dépendants à leur demi de mêlée ? La question a été posée à Fabien Galthié et pour Midi Olympique, il a fait savoir : « L'animation offensive est-elle trop dépendante d'Antoine Dupont ? Nous avons marqué 14 essais en trois matchs, en novembre. Ça fait une belle moyenne. Mais nous pouvons faire mieux. Je ne remettrai jamais en question la présence d'Antoine Dupont, mais il y a aussi des joueurs qui émergeront ».