Antoine Dupont et Iris Mittenaere, le problème écarté

Antoine Dupont attire l'attention médiatique par ses performances sur le terrain, mais pas seulement puisque le Toulousain est devenu une célébrité à part entière, notamment depuis la révélation de sa relation avec l'ex-Miss France, Iris Mittenaere. Une « peopolisation » qui fait parfois parler, mais le journaliste Romain Baheux rappelle que la star des Bleus reste irréprochable sur le plan sportif.

Star du rugby, Antoine Dupont est également devenu au fil des années une personnalité publique que l’on aperçoit dans des publicités, des défilés de mode ou même dans la troupe des Enfoirés. Sa relation avec Iris Mittenaere, ancienne Miss France, place un peu plus le joueur du XV de France sous le feu des projecteurs, de quoi parfois faire parler.

« Pour l'heure, Antoine Dupont n'a jamais montré de signe de dispersion sur le plan sportif » Cette « peopolisation » d’Antoine Dupont a d’ailleurs été l’un des sujets évoqués dans un live organisé par Le Parisien au lendemain de la victoire des Bleus contre l’Australie. « Vous évoquez probablement la relation d'Antoine Dupont avec l'ancienne Miss Univers, Iris Mittenaere, ainsi que ses projets avec ses sponsors personnels, a répondu le journaliste Romain Baheux à un internaute du Parisien. Pour l'heure, Antoine Dupont n'a jamais montré de signe de dispersion sur le plan sportif : il ne sèche pas de match ni d'entraînement pour une quelconque campagne promotionnelle, et je ne vois pas en quoi sa rupture des ligaments croisés subie contre l'Irlande pourrait être liée à sa vie extrasportive. Donc oui, Antoine Dupont s'intéresse à pas mal de sujets hors rugby. Mais pour l'heure, ça n'a pas influé sur ses performances. »