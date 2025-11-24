Antoine Dupont et Iris Mittenaere, le problème écarté

Antoine Dupont attire l'attention médiatique par ses performances sur le terrain, mais pas seulement puisque le Toulousain est devenu une célébrité à part entière, notamment depuis la révélation de sa relation avec l'ex-Miss France, Iris Mittenaere. Une « peopolisation » qui fait parfois parler, mais le journaliste Romain Baheux rappelle que la star des Bleus reste irréprochable sur le plan sportif.
Star du rugby, Antoine Dupont est également devenu au fil des années une personnalité publique que l’on aperçoit dans des publicités, des défilés de mode ou même dans la troupe des Enfoirés. Sa relation avec Iris Mittenaere, ancienne Miss France, place un peu plus le joueur du XV de France sous le feu des projecteurs, de quoi parfois faire parler.
« Pour l'heure, Antoine Dupont n'a jamais montré de signe de dispersion sur le plan sportif »
Cette « peopolisation » d’Antoine Dupont a d’ailleurs été l’un des sujets évoqués dans un live organisé par Le Parisien au lendemain de la victoire des Bleus contre l’Australie. « Vous évoquez probablement la relation d'Antoine Dupont avec l'ancienne Miss Univers, Iris Mittenaere, ainsi que ses projets avec ses sponsors personnels, a répondu le journaliste Romain Baheux à un internaute du Parisien. Pour l'heure, Antoine Dupont n'a jamais montré de signe de dispersion sur le plan sportif : il ne sèche pas de match ni d'entraînement pour une quelconque campagne promotionnelle, et je ne vois pas en quoi sa rupture des ligaments croisés subie contre l'Irlande pourrait être liée à sa vie extrasportive. Donc oui, Antoine Dupont s'intéresse à pas mal de sujets hors rugby. Mais pour l'heure, ça n'a pas influé sur ses performances. »
« Les gens qui critiquent Antoine Dupont parce qu’on le voit dans les magazines ou sur les réseaux sociaux, sont des imbéciles »
Il y a quelques semaines, Max Guazzini, ancien président emblématique du Stade Français, avait défendu Antoine Dupont face aux remarques sur sa vie privée. « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? Les gens qui critiquent Antoine Dupont parce qu’on le voit dans les magazines ou sur les réseaux sociaux, sont des imbéciles, lâchait-il auprès de Midi Olympique. Moi, j’adore Antoine Dupont. Qu’il aille en Suisse ou à Los Angeles, on s’en fout. Il fait ce qu’il veut. En plus il est toujours bon sur un terrain. Le monde du rugby devrait se réjouir d’avoir Antoine Dupont. Il est sympa et il a du charisme. Mais il y a toujours des grincheux qui trouvent quelque chose à redire ».