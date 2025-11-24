Antoine Dupont : L’annonce que tout le monde attendait

Axel Cornic

Blessé au genou en mars 2025, alors qu’il disputait le 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont se rapproche peu à peu d’un retour à la compétition. Certains pensaient le voir dès le week-end dernier, mais le demi de mêlée pourrait finalement retrouver les terrains de rugby avec le Stade Toulousain dans quelques jours.

Ça commence à être long ! Voilà des mois que l’on n’a plus vu Antoine Dupont sur un terrain de rugby et au mois de novembre, le XV de France a notamment dû faire sans lui. Mais c’est bientôt terminé, puisque les dernières indiscrétions autour du demi de mêlée de 29 ans sont de plus en plus optimistes.

« On est dans les délais, lui il se sent bien » Avant la dernière journée de Top 14, le Stade Toulousain annonçait déjà un retour de plus en plus proche pour Dupont. « On est dans les délais, lui il se sent bien » a expliqué Virgile Lacombe, entraineur des avants toulousains. « Aujourd'hui, c'est une bonne chose de le voir s'entraîner avec nous et de reprendre du plaisir sur le terrain. Je pense que ça lui manquait. On va être patient maintenant pour le retour réel à la compétition ».