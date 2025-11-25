Départ du Stade Toulousain : Antoine Dupont va vivre sa dernière !

Axel Cornic

Après plusieurs mois d’absence, Antoine Dupont se rapproche doucement mais surement d’un retour à la compétition. Certains pensaient que ça allait être sur le terrain de Montauban lors de la dernière journée du Top 14, mais le demi de mêlée devrait vraisemblablement revenir pour la réception du Racing 92, ce samedi.

C’est une semaine assez spéciale qui a débuté pour le Stade Toulousain. Dans seulement quelques jours, le retour d’Antoine Dupont pourrait enfin être officiel. Gravement blessé au genou en mars dernier, il serait dans les starting blocks pour la réception du Racing 92, à l’occasion de la 11e journée de Top 14.

Dupont revient... D’après les informations de l’AFP, Dupont devrait intégrer le groupe du Stade Toulousain, plus d’un an après son dernier match en Top 14. Son retour va faire le plus grand bien au Haut-Garonnais, qui pourraient bien enregistrer deux forfaits de taille pour les prochaines semaines. Le premier est celui de Jack Willis, touché aux côtes lors du dernier match face à Montauban et le second concerne Juan Cruz Mallia, qui souffrirait d’une lésion du ligament antérieur du genou.