Départ du Stade Toulousain : Antoine Dupont va vivre sa dernière !

Après plusieurs mois d’absence, Antoine Dupont se rapproche doucement mais surement d’un retour à la compétition. Certains pensaient que ça allait être sur le terrain de Montauban lors de la dernière journée du Top 14, mais le demi de mêlée devrait vraisemblablement revenir pour la réception du Racing 92, ce samedi.
C’est une semaine assez spéciale qui a débuté pour le Stade Toulousain. Dans seulement quelques jours, le retour d’Antoine Dupont pourrait enfin être officiel. Gravement blessé au genou en mars dernier, il serait dans les starting blocks pour la réception du Racing 92, à l’occasion de la 11e journée de Top 14.
Dupont revient...
D’après les informations de l’AFP, Dupont devrait intégrer le groupe du Stade Toulousain, plus d’un an après son dernier match en Top 14. Son retour va faire le plus grand bien au Haut-Garonnais, qui pourraient bien enregistrer deux forfaits de taille pour les prochaines semaines. Le premier est celui de Jack Willis, touché aux côtes lors du dernier match face à Montauban et le second concerne Juan Cruz Mallia, qui souffrirait d’une lésion du ligament antérieur du genou.
Et Ahki s’en va !
Mais si les supporters toulousains pourront fêter le grand retour d’Antoine Dupont, ils célèbreront également le départ d’un cadre de l’équipe. Car Pita Ahki vit ses derniers jours au Stade Toulousain. Le trois-quart centre de 33 ans, véritable pilier des succès des dernières années, va en effet quitter le club le 1er décembre prochain pour retrouver la Nouvelle-Zélande et le club des Auckland Blues. En fin de contrat, ses dirigeants ont accepté de le libérer pour qu’il puisse disputer le Super Rugby, qui débutera le 12 février prochain.