Antoine Dupont et son histoire d’amour : La séparation déjà annoncée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur du Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont vit une véritable histoire d'amour avec le club occitan où il a réussi à devenir une référence mondiale. Mais cette idylle devrait prendre fin une fois que la star du XV de France mettra un terme à sa carrière, puisque Dupont annonce d'ores et déjà qu'il ne se projette pas vers une reconversion en tant qu'entraîneur du Stade Toulousain.

Récemment prolongé jusqu'en 2031 par le Stade Toulousain, Antoine Dupont a donc fixé son avenir en tant que joueur avec les Rouge et Noir. Mais qu'en est-il pour l'après-carrière ? Le demi de de mêlée du XV de France avait évoqué le sujet en 2024 dans un entretien accordé à Sud Radio, dans lequel il lui était notamment demandé s'il envisageait d'endosser le rôle d'entraîneur après avoir raccroché les crampons. Mais Dupont a eu une réponse assez cash à ce sujet.

Dupont ne se voit pas entraîneur « Attiré par le poste d’entraîneur ? Pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, non, je ne me projette pas dans l’entraînement. Après, la fin de carrière est encore loin pour moi normalement », a expliqué Antoine Dupont. Le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France, malgré cette belle histoire d'amour qu'il vit depuis 2017 avec le club occitan, ne se voit pas récupérer le poste d'entraîneur d'Ugo Mola une fois qu'il sera à la retraite.