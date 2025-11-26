Romain Ntamack : Il annonce la fin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement critiqué suite à ses performances ratées avec le XV de France contre l'Afrique du Sud et les Fidji, Romain Ntamack s'est parfaitement repris samedi dernier lors de la victoire contre l'Australie. Suffisant pour faire taire les attaques à son sujet ? Richard Dourthe annonce en tout cas la fin des doutes autour de Ntamack, à qui il promet du lourd s'il continue sur cette lancée du dernier match.

Le cas Romain Ntamack a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, et pour cause, le demi d'ouverture du Stade Toulousain est passé complètement au travers lors des deux premiers test-matchs du mois de novembre contre l'Afrique du Sud (défaite 17-23) et les Fidji (victoire 34-21). Samedi dernier, pour la dernière rencontre de cette série face à l'Australie (victoire 48-33), Ntamack a retrouvé de sa superbe, et Romain Dourthe annonce d'ailleurs dans les colonnes du Midi Olympique que ses problèmes seront terminés s'il maintient ce niveau de jeu.

Ntamack, la fin des problèmes ? « L’autre champion ayant, selon moi, apporté une réponse convaincante aux critiques de ces dernières semaines n’est autre que Romain Ntamack. Il s’est montré plus actif, plus précis, et surtout plus constant que lors de ses récentes apparitions. Il a bien animé sa ligne, pris les bonnes décisions et ne s’est jamais défilé lorsque ce rhinocéros d’Harry Wilson venait traîner dans sa zone de chalandise », analyse Richard Dourthe au sujet de Romain Ntamack.