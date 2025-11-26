Retour gâché, l’indice choc sur Antoine Dupont

Axel Cornic

La dernière fois qu’on a vu Antoine Dupont sur un terrain de Top 14, c’était le 27 octobre 2024. Une éternité pour un joueur de son niveau, qui va toutefois faire très bientôt son retour. Les nouvelles sont très bonnes autour du capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, qui devrait être dans le groupe pour la réception du Racing 92 à Ernest-Wallon, ce samedi.

Les fans de rugby ont dû s’habituer à une vie sans Antoine Dupont. Mais celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète s’approche doucement mais surement d’un retour à la compétition ! Après une reprise des entrainements avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée devrait en effet bientôt reprendre le fil de sa carrière...

Dupont est de retour ! Dès la semaine dernière, le Stade Toulousain livrait des très bonnes nouvelles au sujet de l’état de santé de Dupont. « On est dans les délais, lui il se sent bien » a expliqué Virgile Lacombe, entraineur des avants rouge et noir. « Aujourd'hui, c'est une bonne chose de le voir s'entraîner avec nous et de reprendre du plaisir sur le terrain. Je pense que ça lui manquait. On va être patient maintenant pour le retour réel à la compétition ».