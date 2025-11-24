XV de France - Polémique : Romain Ntamack décide de se sacrifier !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le XV de France a donc terminé sa tournée automnale avec un bilan de 2 victoires et 1 défaite. Malgré ce ratio positif, les Bleus n'ont pas été très convaincants et voilà que certaines protégés de Fabien Galthié n'ont pas échappé aux critiques. Romain Ntamack a notamment subi de nombreuses attaques et la réponse du numéro 10 du XV de France est tombée sur le terrain.

Le programme de la tournée automnale du XV de France était corsé avec l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie. Les joueurs de Fabien Galthié ont réussi à repartir avec 2 victoires, mais voilà que dans le contenu, ce n'était pas forcément cela. En effet, le jeu proposé par les Bleus n'a pas convaincu, ce qui s'est alors accompagné de certaines critiques. Demi d'ouverture, Romain Ntamack n'a pas été épargné par celles-ci.

« Romain se sacrifie pour le collectif, il joue pour l’équipe » Interrogé par Midi Olympique, Fabien Galthié a d'ailleurs répondu à ces attaques à l'encontre de Romain Ntamack. Le sélectionneur du XV de France a alors balancé : « Nous acceptons les critiques, pas les remises en cause. Le rugby est un sport collectif. Au fil de cette tournée, certains joueurs ont été pointés du doigt. Et je suis surtout satisfait de leur réaction. Un exemple ? Romain Ntamack ou nos piliers droits. La réponse de Romain hier (samedi), elle est claire. Romain se sacrifie pour le collectif, il joue pour l’équipe. La réponse de notre pilier droit (Régis Montagne), c’est une réponse collective, je crois. Tous ont répondu de la meilleure des manières aux critiques ».