Divorce pour Ntamack : La réponse cash !

Axel Cornic

L’année 2025 n’a pas vraiment été la meilleure pour Romain Ntamack, qui a été plusieurs fois critiqué. On pensait que les choses allaient changer avec l’intersaison et son opération au genou, mais l’ouvreur de 26 ans n’a toujours pas trouvé son meilleur niveau et cela s’est vu lors des dernières rencontres du XV de France.

Que se passe-t-il avec Romain Ntamack ? En l’absence d’Antoine Dupont, son coéquipier du Stade Toulousain semblait pouvoir prendre les clés du jeu du XV de France. Mais, à l’image de toute l’équipe tricolore, il traverse une période assez délicate et est sujet à des nombreuses critiques.

« Pour nous, il n'y a pas de sujet sur sa performance » Pas de quoi inquiéter Fabien Galthié pour autant, puisqu'il a décidé de l’aligner une nouvelle fois titulaire pour le dernier test-match de la tournée de novembre, face à l’Australie. « Pour nous, il n'y a pas de sujet sur sa performance. Si vous regardez en détail, vous verrez sa performance défensive, sur les ballons aériens, mais aussi sa performance dans le jeu au pied » a expliqué le sélectionneur du XV de France, en conférence de presse.