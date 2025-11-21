Romain Ntamack : Le rendez-vous qui le rend «dingue» !

Pierrick Levallet

Kalvin Gourgues pourrait bien honorer sa première sélection avec le XV de France ce samedi contre l’Australie. Le centre de 20 ans a été appelé par Fabien Galthié pour remplacer Pierre-Louis Barassi. Kalvin Gourgues s’est d’ailleurs livré sur un moment marquant chez les Rouge-et-Noir. Et le joueur du Stade toulousain a avoué avoir été stupéfait par un coup de maître de Romain Ntamack lors du rendez-vous contre La Rochelle en 2024.

«J’ai trouvé la finale entre Toulouse et La Rochelle vraiment sublime» « En tant que spectateur, j’ai trouvé la finale entre Toulouse et La Rochelle (printemps 2024, 29-26) vraiment sublime. Moi, ce soir-là, j’étais en tribunes avec les Espoirs du club. C’était la 77e minute, le match était serré, nous pas très sereins et finalement, Romain (Ntamack) a frappé pour marquer cet essai de soixante mètres. L’ascenseur émotionnel était dingue » a confié Kalvin Gourgues dans un entretien accordé à Midi Olympique.