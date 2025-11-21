Antoine Dupont change d’équipe, l’annonce choc !

Axel Cornic

Très attendu depuis sa blessure au genou, Antoine Dupont devrait retrouver la compétition d’ici la fin du mois de novembre, avec son club du Stade Toulousain. Mais voilà que le demi de mêlée voit déjà plus loin, puisqu’il a une nouvelle fois évoqué sa possible participation aux prochains Jeux Olympiques, qui se tiendront à Los Angeles en 2028.

C’est une véritable tornade. Partout où il passe, Antoine Dupont laisse une trace profonde et cela s’est évidemment vu avec le Stade Toulousain ainsi qu’avec le XV de France. Mais son véritable exploit il l’a fait à 7, où en seulement quelques mois il a raflé le titre de meilleure révélation, meilleur joueur de la saison, mais surtout une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dupont de retour à 7 ? Ce n’est pas un succès à prendre à la légère, puisque nombreuses sont les stars du XV qui se sont cassés les dents sur le 7. Mais non seulement Dupont l’a fait, mais il pourrait même réitérer l’expérience, pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ! « Une fois qu'on a connu cette expérience là, on veut le revivre » a confié le rugbyman de 29 ans, en marge de la sortie du livre "Médaillés" aux éditions Solar.