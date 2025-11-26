Fin de relation : Antoine Dupont officialise sa rupture avec sa petite amie

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir annoncé qu'il était en couple en 2020 à l'occasion du confinement, Antoine Dupont était ensuite resté relativement discret au sujet de cette mystérieuse relation amoureuse. Et quatre ans plus tard, dans une interview sur France 2, la star du XV de France officialisait finalement la rupture en indiquant qu'il était célibataire.

C'est un secret de polichinelle : Antoine Dupont est en couple depuis plusieurs mois avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere. Les deux tourtereaux n'ont pas vraiment officialisé cette relation, mais se sont toutefois affichés publiquement à plusieurs reprises à l'occasion d'évènements prestigieux comme Roland-Garros en juin dernier. Et pourtant, par le passé, le demi de mêlée du XV de France avait rendu public son précédent couple.

Dupont et son couple en 2020 En effet, en pleine période de crise sanitaire avec le Covid-19 en 2020, Antoine Dupont avait annoncé à France Info qu'il allait se confiner avec sa copine de l'époque : « Normalement, j'habite en appartement à Toulouse et je pense que vivre le confinement là-bas aurait été compliqué. J'ai donc préféré rentrer dans les Hautes-Pyrénées à la campagne : je suis chez mon frère avec sa copine et ma copine. Ici, même si nous devons rester à la maison, nous avons un jardin, pas de voisins, c'est plus agréable et plus facile à supporter », indiquait la star du Stade Toulousain.